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Ehemalige Gemeindeammänner in Wil

  27.05.2026 Fricktal
Die ehemaligen Gemeindeammänner des Bezirks Laufenburg trafen sich zum Gruppenbild vor der Wendelinskapelle. Foto: zVg
Die ehemaligen Gemeindeammänner des Bezirks Laufenburg trafen sich zum Gruppenbild vor der Wendelinskapelle. Foto: zVg

Die ehemaligen Gemeindeammänner des Bezirks Laufenburg trafen sich zur traditionellen Jahrestagung im Ortsteil Wil der Gemeinde Mettauertal. Bei der neuen Wiler Trotte wurden die Gäste mit einem Apéro in Empfang genommen. Peter Weber, der ehemalige Gemeindepräsident von Mettauertal, führte seine Kolleginnen und Kollegen durch sein Heimatdorf. Zum Abschluss des Dorfrundgangs versammelte sich die muntere Schar in der prächtigen Wendelinskapelle. Diese gehöre den Ortsbürgern, werde aber leider kaum mehr benutzt. Zurück bei der Trotte führte Roland Winkler, Mitglied des Leitungsteams der Trotte, die Ehemaligen durch das neue Gebäude und gewährte Einblick in den topmodernen Betrieb.

Nachdem Peter Weber seine Arbeit als Grillmeister erledigt hatte, traf man sich zu einem kleinen Imbiss, wo natürlich ein feiner Tropfen aus der Wiler Trotte nicht fehlen durfte. Christian Kramer, Gemeindepräsident von Mettauertal, hiess seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen willkommen und berichtete über aktuelle Probleme der Gemeinden. Manch einer der Gäste wird sich gedacht haben, dass viele Probleme aus ihrer Amtszeit vielleicht gelöst werden konnten, dafür sind andere neu dazugekommen. (mgt)

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