Am Sa. 28. Februar 2026 von 9 bis 11 Uhr findet ein überkonfessioneller Anlass für Frauen und Männer zum Thema «Begegnung der Kulturen – eine Ehe zwischen zwei Welten» statt. In seinem Referat berichtet Kurt Beutler offen und persönlich über seine Beziehung zu seiner ägyptischen Frau. Er gibt Einblicke in die Chancen, aber auch in die Herausforderungen einer Ehe zwischen zwei Kulturen. Unterschiedliche Traditionen, Erwartungen und Familienstrukturen prägen den Alltag – denn mit der Heirat verbindet man sich oft nicht nur mit einem Menschen, sondern mit einer ganzen Familie. Das kann bereichernd, aber auch anspruchsvoll sein. Ein ehrlicher und spannender Erfahrungsbericht über Liebe, Verständnis und das Zusammenwachsen über kulturelle Grenzen hinweg. (mgt)

Veranstaltungsort: Gemeindesaal der reformierten Kirche Frick.

Veranstalter: Aglow Frick.

Anmeldung: Telefon 062 871 45 72