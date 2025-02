Egal, ob Velo oder Fahrrad …

Laufenburgs neues Sommerprojekt nimmt Fahrt auf

Die letztjährige, grenzüberschreitende Verschönerungsaktion «Laufenburg umgarnt» hat Leute von nah und fern begeistert. Unter Federführung von Jutta Leuenberger startet nun das nächste öffentliche Deko-Projekt. Fantasievoll gestaltete Velos sollen zum Innehalten animieren und vor allem einfach Freude verbreiten.

Susanne Hörth

Bevor jedoch die Bevölkerung sowie Besucherinnen und Besucher beim Spaziergang durch die beiden Laufenburger Altstädte von kreativ gestalteten Fahrrädern zum Anhalten aufgefordert werden können, müssen diese erst eine «Metamorphose» vom rollenden Fortbewegungsmittel zum stehenden Kunstobjekt durchlaufen. An vorderster Front wieder dabei ist Jutta Leuenberger. Nachdem die im Sommer 2024 von ihr lancierte Verschönerungsaktion «Laufenburg umgarnt» für viel positives Echo sorgte, war für sie schon bald klar, dass es auch in diesen Sommermonaten ein Gestaltungsprojekt für den öffentlichen Raum geben wird. Leuenberger ist Vorstandsmitglied des Fördervereins Tourismus Laufenburg, welcher für die Sommeraktion verantwortlich zeichnet.

Grenzenlos und fantasiereich

Am Montag fand für Interessierte in den Räumen der Firma Leuenberger in Laufenburg ein Informationsabend statt. «Der Gestaltung der Velos sind keine Grenzen gesetzt», animierte Jutta Leuenberger die Anwesenden zum Mitmachen. Sie selbst hat bereits damit begonnen, ein ausgedientes Fahrrad mit getrockneten Naturmaterialien zu umwickeln.

Auf die Idee mit den kreativen Velos ist die Laufenburgerin in Amsterdam gestossen. Dort seien die vielen, in der Stadt verteilten «Kunstfahrräder» eine tolle Augenweide gewesen. Auf Fotos zeigte sie ein paar Gestaltungsmöglichkeiten. Während sie sprach, war bei den Anwesenden bereits spürbar, wie sich in deren Köpfen Vorstellungen für eigene «Velokreationen» entwickelten. Bereits im Vorfeld des Infoanlasses hatte Jutta Leuenberger in der «Sommerprojekt»-WhatsApp-Gruppe mitgeteilt, dass sie ausgediente Fahrräder für Teilnehmende gesammelt habe. Wer noch ein solches Velo haben und an der kreativen Aktion mitmachen möchte, melde sich bei Vorstandsmitglied Jutta Leuenberger (jutta.leuenberger@fvtl.ch).

Ziel ist es, dass im Sommer, genauer vom 1. Juli bis 15. September, über 40 dekorierte Fahrräder farbige Akzente in der Laufenburger Altstadt setzen und damit gleichzeitig für Belebung sorgen. Ganz im Sinne des Mottos: «Ob mit Velo oder Fahrrad – in Laufenburg lauft’s».

Wettbewerb

Wenn auch der Fantasie in Gestaltung und Materialwahl freien Lauf gelassen werden kann, so gibt es doch zwei Vorgaben: Das Werk muss wetterfest sein und darf keine provokativen Details haben. Sobald die Fahrräder fertig sind, können sie bei der Firma Leuenberger in Laufenburg abgegeben werden. Sie werden im Juni vom Deko-Team in der Altstadt verteilt und befestigt.

Die Velos werden nicht mit dem Namen beschriftet, sondern erhalten nur eine Nummer. Die Namensliste ist beim Förderverein Tourismus hinterlegt. Grund für die Nummerierung ist die Prämierung der drei schönsten Velos. Die Jury sind die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung im öffentlichen Raum.