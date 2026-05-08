Lukas Knecht stellt aus

«Meine Leidenschaft? Geschichten mit Hilfe von Bildern erzählen!», so beschreibt Lukas Knecht seine Faszination für die Fotografie, die er in Form einer Serie «Echoes of Asia» seit dem 4. Mai und bis 26. Juni im Gemeindehaus Möhlin ausstellt. Die Aufnahmen zeigen Eindrücke aus seinen Streifzügen durch fremde Kulturen – dabei liegt der Fokus dieser Ausstellung auf seinen Reisen durch Japan und Taiwan. Nach seiner Ausbildung als Grafiker an der Schule für Gestaltung und der im Anschluss gesammelten Praxiserfahrung, wird Lukas Knecht bald sein Studium in «Data Design + Art» starten. Mit dem Erlös aus der aktuellen Bilderausstellung möchte er sich sein Studium mitfinanzieren. Die Ausstellung ist während der üblichen Schalteröffnungszeiten des Gemeindehauses Möhlin zugänglich, der Eintritt ist frei. Es sind alle herzlich willkommen. (mgt)