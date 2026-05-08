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«Echoes of Asia»

  08.05.2026 Möhlin
Streifzüge durch fremde Kulturen: So entstehen die Fotos von Knecht. Foto: zVg
Streifzüge durch fremde Kulturen: So entstehen die Fotos von Knecht. Foto: zVg

Lukas Knecht stellt aus

«Meine Leidenschaft? Geschichten mit Hilfe von Bildern erzählen!», so beschreibt Lukas Knecht seine Faszination für die Fotografie, die er in Form einer Serie «Echoes of Asia» seit dem 4. Mai und bis 26. Juni im Gemeindehaus ...

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