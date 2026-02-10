ECHO VOM BÖZBERG: Verwaltung quo vadis

Am kürzlich stattgefundenen Gemeindeseminar im Fricktal wurde auch die Verwaltung im frisch fusionierten Böztal vorgestellt. Anhand eines neutralen Analyseteams von Verwaltungsfachleuten wurde das ganze Spektrum einer optimierten Gemeindeverwaltung ...

Hanspeter Joss, Bözen

Am kürzlich stattgefundenen Gemeindeseminar im Fricktal wurde auch die Verwaltung im frisch fusionierten Böztal vorgestellt. Anhand eines neutralen Analyseteams von Verwaltungsfachleuten wurde das ganze Spektrum einer optimierten Gemeindeverwaltung aufgezeigt. Das Resultat endete in einem weiteren Ausbauvorschlag von zwei bis drei vollamtlichen Verwaltungsleuten. Kürzlich sah ich einen Dokumentarbeitrag samt Podium im deutschen Fernsehen. Thema: Baden-Württemberg. Bekannt ist die typisch schwäbische Haltung von Erfindergeist, Unternehmerlust und Sparsamkeit. Baden-Württemberg und Bayern sind bekanntlich die grossen Finanzausgleichzahler an die übrigen Bundesländer.

Aber: Baden-Württemberg geht es – wirtschaftlich und gesellschaftlich – miserabel. Bei den Grossunternehmen der Autoindustrie und deren Zulieferfirmen stehen Massenentlassungen an. Bürgermeister reden vom Wegbrechen massiver Steueraufkommen ganz besonders von tüchtigen Mittelständler. Am Podium diskutierten Unternehmer, Gewerkschafter und betroffene Mitarbeiter. Unisono stand das Hauptanliegen der überbordenden Bürokratie als grösstes Hindernis an: Die Agenda 2035 wurde beantragt, der Abbau dieses Administrationsmonster müsse in den nächsten zehn Jahren erfolgen. Die Zukunftsaussichten von jungen und draufgängerischen Unternehmer stimmte mich nach dieser tristen Ausgangslage echt hoffnungsvoll. Dutzende Forscher und Erfinder - schwäbischer Erfindergeist eben - zeigten Möglichkeiten auf, wie das Schwabenland gesunden könnte. Robotik war eines der Themen, nein, Baden-Württemberg wird auferstehen. Gelinge könne das mit der Agenda 2035, meinten die Jungunternehmer.

Wir in der Schweiz sind doch schwäbischer Natur. Offensichtlich hat uns die Härte von ennet dem Rhein noch nicht erreicht. Hoffentlich schalten wir rechtzeitig.