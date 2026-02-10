Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

ECHO VOM BÖZBERG: Verwaltung quo vadis

  10.02.2026 Kolumne

Hanspeter Joss, Bözen

Am kürzlich stattgefundenen Gemeindeseminar im Fricktal wurde auch die Verwaltung im frisch fusionierten Böztal vorgestellt. Anhand eines neutralen Analyseteams von Verwaltungsfachleuten wurde das ganze Spektrum einer optimierten Gemeindeverwaltung ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote