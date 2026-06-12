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ECHO VOM BÖZBERG: Bären und Post haben Geist und Tradition

  12.06.2026 Kolumne

Kürzlich nahm ich in Buchs bei Aarau an einer Klassenzusammenkunft teil. Auswärts wurden mir die Bekanntheitsgrade von unserem Bären und unserer Post in Bözen vordoziert: Der Bären sei doch bekannt für seine Metzgete. Mit dem typischen Bären des Berner Aargaus, ...

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