EasyTax wird abgelöst

Im Kanton Aargau reichen jedes Jahr rund 414 000 Personen ihre Steuererklärung ein. Davon nutzen aktuell etwa 333 000 die Software EasyTax, die seit 2001 im Einsatz ist. Nach rund 25 Jahren endet der Wartungsvertrag für EasyTax, die Software steht letztmals für die Steuerperiode 2024 zur Verfügung. Als Nachfolgerin wird ab 2026 erstmalig für das Steuerjahr 2025 die neue, webbasierte Anwendung «eTax Aargau» eingesetzt. Wie der Kanton mitteilt, könne damit die Steuererklärung einfach, sicher und ortsunabhängig ausgefüllt sowie elektronisch eingereicht werden. Die Integration ins Smart Service Portal sowie die Anmeldung über den Authentifizierungsdienst AGOV sorgten für einen optimierten und geschützten Prozess. Mit der neuen Lösung muss keine Software mehr heruntergeladen und installiert werden. Die Steuererklärung wird online ausgefüllt und eingereicht. Die Benutzeroberfläche orientiert sich an der bisherigen Software EasyTax. Vorjahresdaten lassen sich aus EasyTax 2024 importieren. Bei Bedarf könne die Steuererklärung mit Drittpersonen wie Familienmitgliedern oder Treuhändern geteilt werden. Auch seien der Datenschutz und die Sicherheit gewährleistet, heisst es weiter in der Mitteilung. (mgt/nfz)