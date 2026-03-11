«E mänge Sturm het dranne grisse»

Er war erst 29-jährig, als er zu jodeln begann. Heute noch singt Peter Matter zweiten Bass beim Sunnebärgchörli. An der Delegiertenversammlung des Nordwestschweizerischen Jodlerverbands wurde er für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Janine Tschopp

Der damalige Präsident des Jodlerklubs «Aaregruess» Bannwil kam persönlich zu Peter Matter heim – mit dem Singbüchlein unter dem Arm – um ihn zu motivieren, Mitglied zu werden. «Die mündlichen Anfragen brachten nichts», schmunzelt Peter Matter. Dann aber sassen die beiden auf dem Sofa und Peter Matter sang dem Präsidenten das Lied «Bärg-Arve» vor. «Mänge Sturm het dranne grisse, immer isch sie bliebe stah, het sich fescht am Felse ghaute, tapfer gwehrt und nie la gah», heisst es im Text des Liedes. «Dieses Lied, ‹Bärg-Arve› begleitet mich seit über 50 Jahren.» Überall – in den Vereinen, im Leben – gebe es Hochs und Tiefs und bis jetzt habe er alles überstanden. Genauso wie die Arve, die ihr Leben lang Wind und Wetter trotzt und immer stehen bleibt.

Teilweise in drei Chören gesungen

Der Präsident des Jodlerklubs «Aaregruess» Bannwil war sehr zufrieden mit Peter Matters Gesang und so trat er dem Verein bei, dem er während 34 Jahren treu war. Später war Peter Matter phasenweise in drei Jodelchören gleichzeitig und ging drei Mal pro Woche in die Gesangsstunde. Er pflegte sein Hobby gemeinsam mit seiner Frau Ruth Matter Riedi, welche die jeweiligen Chöre, bei welchen er mitsang, dirigierte.

Aktuell singt der 82-Jährige nur noch beim Sunnebärgchörli, das seine Frau und Isabelle Wunderlin Vock vor sechs Jahren ins Leben riefen. Das aktive Chörli, das regelmässig in Möhlin übt und schon sehr oft aufgetreten ist, zählt heute bereits über 30 Mitglieder. Auch junge Jodlerinnen und Jodler konnten in letzter Zeit gewonnen werden.

Jodlerfeste und Fernsehauftritte bleiben in spezieller Erinnerung

Woran sich Peter Matter besonders gerne erinnert, sind die Teilnahmen an Jodlerfesten. «Ich war sicher an über 50 Festen mit dabei. Das war immer ein besonderes Erlebnis.» Auch mit dem noch jungen Sunnebärgchörli, das ebenfalls durch seine Frau dirigiert wird, hat er bereits an drei Jodlerfesten teilgenommen. Er freut sich sehr, Ende Juni am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel dabei zu sein. «Wir lernen für das Fest extra ein neues Lied und werden auch am Umzug teilnehmen. Mein gesangliches Ziel ist, dass ich am Eidgenössischen noch dabei sein kann.»

Ebenfalls in spezieller Erinnerung sind ihm Fernsehauftritte geblieben, die er dank des Jodelns erleben durfte. «Zum 50-Jahr-Jubiläum des Jodlerklubs ‹Aaregruess› Bannwil durften wir bei Wysel Gyrs ‹Gala für Stadt und Land› mitsingen.» Auch die Aufnahmen mit dem Jodlerklub Rheinfelden für die Fernsehsendung «Fensterplatz» haben Peter Matter sehr beeindruckt. «Ja, wir haben wirklich schon sehr viel Schönes erlebt.» Und dass der Mann mit der sonoren Stimme phasenweise in drei Chören gleichzeitig war, hat ihn nie belastet. «Ich war immer sehr glücklich dabei.»

Rund 200 Lieder im Repertoire

In all den Jahren haben sich rund 200 Lieder angesammelt, die Peter Matter in seinem persönlichen Repertoire hat. Sein Lieblingslied ist bis heute «Bhüet di Gott, mi liebi Heimat». Dieses Lied hat ihm das Sunnebärgchörli am 21. Februar 2026 gesungen, als er für seine 50 Jahre Mitgliedschaft beim Nordwestschweizerischen Jodlerverband geehrt wurde. «Das hat mich sehr berührt.» Berührt hat ihn auch die Laudatio mit dem Titel «… und winkt mir de dr Aabästärn, dänk ich, wiä ha’n ich d’s Läbä gärn!», welche ein Vorstandsmitglied des Sunnebärgchörli für Peter Matters Jubiläum verfasst hat.

Hat er eigentlich als Bub schon gerne gesungen? «Ja, im Singen und im Turnen hatte ich immer eine 6 im Zeugnis», lacht Peter Matter. Aufgewachsen ist er, der sich nach der Schule zum Bäcker-Konditor ausbilden liess, in Niederbipp. Seit 32 Jahren wohnt er zusammen mit seiner Frau Ruth Matter Riedi in Magden. Gemeinsam haben die beiden aus ihren ersten Ehen 4 Kinder und 14 Grosskinder.

Beim Jodeln etwas kürzer zu treten, hat Peter Matter nicht im Sinn. Er freut sich jetzt schon sehr auf die Teilnahme am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel und auf viele weitere gesellige Stunden mit seinen Kameradinnen und Kameraden. Mit einem Augenzwinkern sagt er: «Schon nur der Gesundheit zuliebe will ich weitermachen. Die Ärzte sagen nämlich, dass Singen sehr gesund sei.»

Das Sunnebärgchörli übt jeden Donnerstag, von 19.45 bis 21.45 Uhr, in der Aula des Fuchsrain-Schulhauses in Möhlin. Das Chörli besteht aus über 30 Mitgliedern (zwischen 20 und 83 Jahren) und würde sich über weitere männliche Mitglieder – auch ohne Singerfahrung – freuen.