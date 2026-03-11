Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«E mänge Sturm het dranne grisse»

  11.03.2026 Persönlich
«Schon nur der Gesundheit zuliebe will ich weitermachen», sagt Peter Matter (82), zweiter Bass beim Sunnebärgchörli.
«Schon nur der Gesundheit zuliebe will ich weitermachen», sagt Peter Matter (82), zweiter Bass beim Sunnebärgchörli.

Er war erst 29-jährig, als er zu jodeln begann. Heute noch singt Peter Matter zweiten Bass beim Sunnebärgchörli. An der Delegiertenversammlung des Nordwestschweizerischen Jodlerverbands wurde er für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Janine Tschopp

Der damalige ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote