Viereinhalb Jahre lang dirigierte Mattis Sussmann den Männerchor Frick. Am Donnerstagabend leitete er die letzte Probe. Von den Chormitgliedern zum Nachfolger gewählt wurde Florian Mall, Leiter der Musikschule Frick.

Männerchor Frick: auf Mattis Sussmann folgt Florian Mall

Viereinhalb Jahre lang dirigierte Mattis Sussmann den Männerchor Frick. Am Donnerstagabend leitete er die letzte Probe. Von den Chormitgliedern zum Nachfolger gewählt wurde Florian Mall, Leiter der Musikschule Frick.

Simone Rufli

«Du warst ein Glücksfall für uns», erklärte Peter Boss und der Chor applaudierte lange und stehend. Mattis Sussmann habe seine Arbeit die ganze Zeit über mit Hingabe, Freude und Leidenschaft verrichtet, so der Vereinspräsident, «getreu seinem eignen Motto: Was man mit Freude macht, gefällt». Und so überraschte es nicht, dass der Abschied im Rahmen der letzten gemeinsamen Probe allen schwer fiel. Dem Männerchor Frick, weil er unter der Leitung des jungen, äusserst kreativen Vollblutmusikers aufblühte und sich an Stücke wagte, die Mut und viel Einsatz erforderten; Mattis Sussmann fiel der Abschied sichtlich schwer, weil er stets eine grosse Wertschätzung spürte, am gesellschaftlichen Leben des Chors teilhatte und für seine Arbeit und Motivation mit dem Einsatz der Sänger und in Erinnerung bleibenden Auftritten vor Publikum und Jury belohnt wurde.

Am Donnerstagabend in Hornussen, im Weinkeller von Chormitglied Daniel Fürst, stimmte der scheidende Dirigent ein letztes Mal eine Auswahl an Stücken an, die ihm während der viereinhalb Jahre als Dirigent des Männerchors Frick von besonderer Bedeutung waren. Medleys, die er selber arrangiert hatte ebenso wie traditionelles Liedgut. Den gesanglichen Schlusspunkt unter die Zusammenarbeit setzte «La Montanara», gesungen im Barrique-Keller, bevor der Abend bei einem gemeinsamen Grill-Fest ausklang.

Der Probe vorausgegangen war eine ausserordentliche Generalversammlung, in deren Rahmen der Chor Florian Mall, den Leiter der Musikschule Frick, zum neuen Dirigenten wählte. Mall übernimmt den Dirigentenstab im August nach der Sommerpause.