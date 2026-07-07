Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Du warst ein Glücksfall für uns»

  07.07.2026 Frick
Zum Abschied vom Dirigenten Mattis Sussmann traf sich der Männerchor Frick zur letzten gemeinsamen Probe in der Stiftshalde in Hornussen. Foto: Simone Rufli
Zum Abschied vom Dirigenten Mattis Sussmann traf sich der Männerchor Frick zur letzten gemeinsamen Probe in der Stiftshalde in Hornussen. Foto: Simone Rufli

Männerchor Frick: auf Mattis Sussmann folgt Florian Mall

Viereinhalb Jahre lang dirigierte Mattis Sussmann den Männerchor Frick. Am Donnerstagabend leitete er die letzte Probe. Von den Chormitgliedern zum Nachfolger gewählt wurde Florian Mall, Leiter der Musikschule Frick.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote