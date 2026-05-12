Mit Auftritten in Effingen und Bözen Applaus dankten die Einwohner am gratulierte der Jodlerklub Effingen Altenberg in Effingen den Jodlerinnen allen Müttern mit dem traditionelund Jodlern für deren Auftritt. (mgt) len Muttertagssingen. Mit dem Lied Foto: zVg «Du muesch dini ...

Mit Auftritten in Effingen und Bözen Applaus dankten die Einwohner am gratulierte der Jodlerklub Effingen Altenberg in Effingen den Jodlerinnen allen Müttern mit dem traditionelund Jodlern für deren Auftritt. (mgt) len Muttertagssingen. Mit dem Lied Foto: zVg «Du muesch dini Seel echli lo bambele loh», gab er ihnen mit einem gesanglichen Augenzwinkern den Rat zu mehr Ruhe und Entspannung. Mit einem gemütlichen Apéro und viel Applaus dankten die Einwohner am Altenberg in Effingen den Jodlerinnen und Jodlern für deren Auftritt. (mgt)



