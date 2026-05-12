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«DU MUESCH DINI SEEL ECHLI LO BAMBELE LOH»

  12.05.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Mit Auftritten in Effingen und Bözen Applaus dankten die Einwohner am gratulierte der Jodlerklub Effingen Altenberg in Effingen den Jodlerinnen allen Müttern mit dem traditionelund Jodlern für deren Auftritt. (mgt) len Muttertagssingen. Mit dem Lied Foto: zVg «Du muesch dini ...

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