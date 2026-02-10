Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

DTV MÖHLIN WIRD FRICKTALER SCHNURBALL-MEISTER

  10.02.2026 Möhlin, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Spannender konnte die Ausgangslage am letzten Meisterschaftsabend der Wintermeisterschaft im Schnurball gar nicht sein. Die Möhlinerinnen lagen einen Punkt hinter dem Tabellenführer FTV Herznach-Ueken. Da die Direktbegegnung am letzten Spielabend noch bevorstand, war klar, dass der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote