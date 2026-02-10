DTV MÖHLIN WIRD FRICKTALER SCHNURBALL-MEISTER

Spannender konnte die Ausgangslage am letzten Meisterschaftsabend der Wintermeisterschaft im Schnurball gar nicht sein. Die Möhlinerinnen lagen einen Punkt hinter dem Tabellenführer FTV Herznach-Ueken. Da die Direktbegegnung am letzten Spielabend noch bevorstand, war klar, dass der ...

Spannender konnte die Ausgangslage am letzten Meisterschaftsabend der Wintermeisterschaft im Schnurball gar nicht sein. Die Möhlinerinnen lagen einen Punkt hinter dem Tabellenführer FTV Herznach-Ueken. Da die Direktbegegnung am letzten Spielabend noch bevorstand, war klar, dass der erste Platz nur mit einem Sieg erreicht werden konnte. Die Möhlinerinnen aktivierten ihre letzten Kraftreserven und gewannen das Spiel mit knappen drei Punkten. Nach einer dreijährigen Durststrecke darf sich der DTV Möhlin nun wieder Fricktaler Meister nennen. Bei Möhlin werden die Schnurballregeln nun für ein halbes Jahr eingemottet, ab sofort trainieren sie für das Seengener Turnfest das sportlichere Netzball. (mgt)



