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DSM verkauft Werk Sisseln an Finanzinvestor

  28.07.2026 Kaiseraugst

DSM-Firmenich tritt den Bereich Tierfutter und Tiergesundheit an das Finanzunternehmen CVC ab. Der Wert dieser Transaktion wurde von Seiten DSM-Firmenich auf 2,2 Milliarden Euro beziffert.

CVC Capital Partners ist ein weltweit führender Private-Equity- und Investment-Manager mit einem ...

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