DSM verkauft Werk Sisseln an Finanzinvestor

DSM-Firmenich tritt den Bereich Tierfutter und Tiergesundheit an das Finanzunternehmen CVC ab. Der Wert dieser Transaktion wurde von Seiten DSM-Firmenich auf 2,2 Milliarden Euro beziffert.

DSM-Firmenich tritt den Bereich Tierfutter und Tiergesundheit an das Finanzunternehmen CVC ab. Der Wert dieser Transaktion wurde von Seiten DSM-Firmenich auf 2,2 Milliarden Euro beziffert.

CVC Capital Partners ist ein weltweit führender Private-Equity- und Investment-Manager mit einem verwalteten Vermögen von rund 200 Milliarden Euro. Das 1981 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und investiert über verschiedene Strategien wie Private Equity, Credit und Infrastruktur in Unternehmen weltweit. Wie die Aargauer Zeitung berichtete, wurden bereits im März in Kaiseraugst zwei neue Firmen gegründet – die «ANH Solutions AG» und die «Essential Nutritional Products Holding AG». Auf diese beiden Firmen teilt der Konzern sein Tierernährungsgeschäft und die Vitaminproduktion auf.

1000 Mitarbeiter betroffen

Dies hat auch für den Standort Sisseln, wo rund 1000 Menschen Vitamine und Futterzusätze herstellen, konkrete Folgen. Der grösste Teil der Belegschaft solle zur neuen Essential Nutritional Products Holding wechseln. Der Käufer, CVC Capital Partners, ist kein Industrieunternehmen, sondern einer der weltweit grössten Finanzinvestoren mit Milliarden-Vermögen. DSM-Firmenich behält eine Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent an beiden neuen Firmen. Der Vollzug der Transaktion soll bis Ende Jahr erfolgen. Im DSM-Firmenich Werk in Sisseln werden Vitamine, Pharmazeutika, Stoffe für die kosmetische Industrie, Carotinoide, Folsäure und viele weitere hochwertige Produkte hergestellt. Gemäss Unternehmensinformationen ist das Werk Sisseln im Konzernverbund der DSM Nutritional Products wichtiger Produktionsstandort, Entwicklungszentrum und auch Ideenschmiede. Es befindet sich dort die grösste Produktionsanlage für Vitamin E weltweit.

(nfz)