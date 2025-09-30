Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Désirée Stutz will Gerichtspräsidentin werden

  30.09.2025 Fricktal

Am Bezirksgericht Rheinfelden zeichnet sich ein Wechsel ab. Da sich Christoph Lüdi vorzeitig pensionieren lässt, ist für den Rest der Amtsperiode 2025/28 eine Gerichtspräsidiumsstelle mit einem Pensum von 70 Prozent zu besetzen. Bis zum Ablauf der Anmeldefrist am Freitag ist ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote