Drohung gegen Beamte während laufender Probezeit

  29.08.2025 Rheinfelden
Der Angeklagte wurde zu einer Gesamt-Freiheitsstrafe von achteinhalb Monaten verurteilt. Foto: Judith Natterer Gartmann
Der Angeklagte wurde zu einer Gesamt-Freiheitsstrafe von achteinhalb Monaten verurteilt. Foto: Judith Natterer Gartmann

Ein somalischer Staatsangehöriger muss sich vor Bezirksgericht Rheinfelden verantworten. Bereits wegen Gewaltdelikten vorbestraft, delinquierte er erneut und mehrfach. 

Zwar im vergleichsweise niederschwelligen Bereich, aber in einem Fall noch während laufender Probezeit. ...

