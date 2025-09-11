Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Drohung an der Kreisschule

  11.09.2025 Rheinfelden

Am Dienstag kam es zu einem Polizei-Einsatz an der Kreisschule Unteres Fricktal in Rheinfelden. Am Vormittag ist vom Abwart eine schriftliche öffentliche Drohung an einem Spiegel im Knaben-WC in der Turnhalle entdeckt worden. Der Schulleiter hat daraufhin sofort die Polizei informiert. Diese war sehr schnell vor Ort und konnte Spuren sichern. Es gab Befragungen mit einzelnen Lehrpersonen und Schülern. «Daraufhin ist der Täter ermittelt worden. Zum Glück konnte der Vorfall schnell aufgelöst werden, so dass keine Bedrohungslage mehr besteht», heisst es in einem Schreiben von Schulleiter Frank Jonas an die Eltern. (nfz)

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote