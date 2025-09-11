Drohung an der Kreisschule

Am Dienstag kam es zu einem Polizei-Einsatz an der Kreisschule Unteres Fricktal in Rheinfelden. Am Vormittag ist vom Abwart eine schriftliche öffentliche Drohung an einem Spiegel im Knaben-WC in der Turnhalle entdeckt worden. Der Schulleiter hat daraufhin sofort die Polizei informiert. Diese war sehr schnell vor Ort und konnte Spuren sichern. Es gab Befragungen mit einzelnen Lehrpersonen und Schülern. «Daraufhin ist der Täter ermittelt worden. Zum Glück konnte der Vorfall schnell aufgelöst werden, so dass keine Bedrohungslage mehr besteht», heisst es in einem Schreiben von Schulleiter Frank Jonas an die Eltern. (nfz)