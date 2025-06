Drohnen und Roboterhunde im Einsatz

Wichtige Tools für Sicherheitskontrollen bei AKWs

Der internationale «Drones & Robotics Workshop» im Park Innovaare in Villigen zeigte eindrücklich, welchen Wert intelligente Maschinen in Zukunft in anspruchsvollen Umgebungen haben.

Drei Tage lang verwandelte sich das Gelände rund um den Switzerland Innovation Park Innovaare in Villigen zu einem Tummelfeld von Roboterhunden und Drohnen. Auf dem Gelände des Innovationsparks wurde präsentiert, was vor wenigen Jahren noch unter Science-Fiction eingeordnet wurde. Unter dem Veranstaltungstitel «Igniting the Robolution» versammelten sich führende Experten aus Forschung und Industrie, um den Einsatz aktuellster Technologie in der Kerntechnik zu diskutieren.

Eindrucksvolle Live-Demonstrationen wechselten sich mit Erfahrungsberichten und innovativen Modellen für die Zukunft ab. In einer speziellen Voliere stellten Drohnen ihre Fähigkeiten zur strahlungsresistenten Datenerfassung und 3D-Kartierung in Echtzeit unter Beweis. Roboterhunde navigierten durch anspruchsvolle Parcours, die typische Hindernisse in Nuklearanlagen simulierten. In einem extra erstellten Wassertank demonstrierten Unterwasserroboter Inspektionsverfahren, wie sie bei der Überprüfung von Brennelementlagerbecken zum Einsatz kommen. Dabei übernahmen die Teilnehmenden in sogenannten «Hands-on Challenges» selbst die Steuerung der Roboter und Drohnen und erlebten die künftigen Möglichkeiten der Technologie hautnah.

Neue Dimension der Anlagensicherheit

Ultraschallsysteme zur Erkennung von Leckagen, Infrarotkameras und spektroskopische Sensoren zur Echtzeitanalyse radioaktiver Kontamination – alle diese Technologien ferngesteuert im Einsatz per Roboterhund oder Drohne – ermöglichen in der Nuklearbranche eine neue Dimension der Anlagensicherheit. Deren Einsatzmöglichkeiten werden indes stets an den hohen und gesetzlichen Sicherheitsanforderungen der Nuklearindustrie gemessen. Entsprechend widmete sich ein zentraler Programmteil dem Dialog zwischen Technologieentwicklern, Anlagenbetreibern und Regulierungsbehörden. In dedizierten Plenarsitzungen präsentierten Betreiber ihre spezifischen Anforderungen, während Aufsichtsbehörden die regulatorischen Rahmenbedingungen erläuterten. Eine moderierte Podiumsdiskussion lud dazu ein, visionär über künftige Möglichkeiten nachzudenken, ohne dabei die Sicherheitsanforderungen aus den Augen zu verlieren.

Die Veranstaltung bot eine einzigartige Plattform, um die Zukunft der Robotik in sicherheitskritischen Infrastrukturen aktiv mitzugestalten. Der Veranstaltungsort im Park Innovaare machte derweil deutlich, wie wertvoll die Vernetzung von Spitzenforschung, technologieorientierten Unternehmen und umsetzungsstarken Kernkraftwerken im internationalen Umfeld ist. Organisiert wurde die internationale Fachtagung durch die Internationale Atomaufsichtsbehörde IAEA in Zusammenarbeit mit dem Kernkraftwerk Leibstadt, Axpo und dem Forschungsinsitut EPRI. (mgt)