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Drohnen retten Leben

  11.07.2026 Zuzgen
Kinder erlebten bei den Jägern einen lehrreichen Tag und zeigten sich – wie die Jäger auch – über den gelungenen Ferienspassevent sehr zufrieden. Foto: Hans Zemp
Kinder erlebten bei den Jägern einen lehrreichen Tag und zeigten sich – wie die Jäger auch – über den gelungenen Ferienspassevent sehr zufrieden. Foto: Hans Zemp

Ferienspass bei den Jägern

Die Jagdgesellschaft Zuzgen Ost bot zur Sommerferieneröffnung für Kinder einen Ferienspass zur Jagd an. Zwanzig Kinder liessen sich in die Geheimnisse des Waldes in der Heimat einführen.

Hans Zemp

Eine interessierte Kinderschar erlebte im ...

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