Dritter Event in der Jubiläums-Saison

Grosses Volleyball-Weekend in Laufenburg

Von Teqvoly über bunte Trikots bis zu packenden Meisterschaftsspielen: Das Jubiläums-Grümpeli und die Heimrunde von Volley Smash 05 machten Laufenburg ein Wochenende lang zum Volleyball-Hotspot – ein weiteres Highlight im Jubiläumsjahr.

Melanie Kägi

Das Volleyball-Wochenende begann am Samstag mit dem traditionellen Volley-Grümpeli, das in diesem Jahr auch ein Jubiläum feierte. Es fand zum 30. Mal statt und ist damit sogar älter als der Verein selbst. Zum doppelten Jubiläum gab es nebst dem traditionellen Mixedund Herren-Grümpeli auch ein Teqvoly-Turnier – dabei wird Volleyball via einem speziellen Tisch gespielt. Fünf Teams stellten sich dieser Herausforderung und es zeigte sich schnell: Es war schwieriger als gedacht. Die Teams (alles etablierte Volleyballer) hatten doch mehr Mühe, den Tisch zu treffen, als gedacht – dem Spass tat dies aber nichts ab, denn durch das Verfehlen der Tischplatte gabs umso mehr Lacher. Am Ende setzte sich das Team «Teq me baby one more time!» durch.

Spass, Spass, Spass

Auch beim Mixed- und Herren-Turnier ging es lustig, gleichwohl mit Kampfgeist, zu und her. Die Teams traten in knallpinken oder grell-orangen Trikots an, andere trugen Sicherheitswesten. Insgesamt nahmen 13 Mixed-Teams und 3 Herren-Teams teil.

Das Spielniveau ist im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen: Es wurde geblockt, angegriffen und auch direkt am Boden Bälle verteidigt. Die Stimmung war absolut Grümpeli-würdig. Verletzungen gab es keine, was bei einem Spass-Turnier, bei dem doch das eine oder andere Spass-Getränk getrunken wird, nicht selbstverständlich ist. Bei den Herren triumphierte das Team «Papa Moll», beim Mixed «Sieg oder Sarg».

Gemeinsam geht es grösser

Immer zweimal in der Saison machen die beiden Fricktaler Vereine Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten und Frick Volley gemeinsam eine Heimrunde. Volley Smash 05 war vor zwei Wochen am Fricker Raclette-Plausch, am Sonntag kamen die Fricker Teams nach Laufenburg. Zehn spannende Spiele standen auf dem Programm – und für Volley Smash 05 waren diese sehr erfolgreich. Die beiden Damen-Teams (2. und 4. Liga) und die U18 Mädels siegten jeweils relativ locker mit 3:0, die U23 Junioren mit 3:1. Ein richtiges Spektakel zeigten die Smasher Herren. Nach über zwei Stunden mussten sie sich dem VBC Volebo Freiamt mit 2:3 geschlagen geben – mit 19:21 im fünften Satz. Normalerweise geht der entscheidende Satz auf 15 Punkte. Bei Frick lief es leider nicht wie gewünscht. Einzig das Damen Ü32-Team holte einen Sieg.

Während allen Spielen war Max Meier mit seinem Shop «on the Road» in der Sporthalle. Sein mobiler Volleyball-Verkaufsstand lockte zahlreiche Volleyballer an, die sich bei ihm mit neuen Schuhen, Schonern, Shirts und vielem mehr eindecken konnten.

Jubiläums-Saison Part IV

Das Volley-Grümpeli war nach der Beach Aargauer Meisterschaft und der Volley-Beiz an der hela der dritte Event in der Jubiläums-Saison. Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten veredelt all seine Events im Jubiläum.

Als nächstes steht der vereinsinterne Chlaushock an – beim dem ein spezieller Gast mit weissem Bart auftauchen wird.