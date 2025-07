Teilnahmerekord beim Velo-Lager der Jungradler Sulz-Gansingen

Die seit 1988 alljährlich durchgeführte Dreitagestour führte 18 Jungradler aus Sulz und Gansingen zu Sommerferienbeginn nach Glashütten an den äussersten westlichen Zipfel des Kantons Aargau.

In fünf nach Stärkeklassen aufgeteilten Gruppen wurde die Strecke auf dem Rennvelo absolviert und von Leitern auf dem Velo und im Vereinsbus begleitet. Während die Jüngsten mehr oder weniger direkt fuhren, konnten die Älteren und Stärkeren «Umwege» einbauen. Es gab auch eine reine Mädchengruppe, geleitet von einer ehemaligen Elite-Rennfahrerin. Die Hinfahrt über rund 95 Kilometer erfolgte nach einem Temperatursturz von 35 auf 15 Grad begleitet von Regen. Nach einem Ruhetag und bei deutlich besserem Wetter ging es am dritten Tag retour in Richtung Fricktal. Der zu bezwingende Anstieg, die Schafmatt bei Lostorf, war Leckerbissen und Knacknuss zugleich. Auch diese steile Herausforderung meisterten alle. Ohne grössere Unfälle, glücklich und müde und vor allem mit vielen tollen gemeinsamen Erlebnissen, kamen alle in Sulz und Gansingen an. (mgt)