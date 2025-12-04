Dreimal Ja zu den Tagesstrukturen

Nebst Schupfart, das an der Einwohnergemeinde-Versammlung Gemeindeammann René Heiz verabschiedet und ihm das Ehrenbürgerrecht verliehen hat (NFZ vom Dienstag), beschlossen auch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in Obermumpf und Mumpf die Einführung von Tagesstrukturen und sprachen jeweils die beantragte Gewährung einer Defizitgarantie von jährlich 9000 Franken während der dreijährigen Pilotphase. Die Einführung der Tagesstrukturen in den drei Gemeinden Schupfart, Obermumpf und Mumpf ist per 1. März 2026 vorgesehen, die Trägerschaft obliegt dem gemeinsamen Primarschulverband Fischingertal (PSVF).

Die Gemeindeversammlung Obermumpf genehmigte zudem alle anderen Geschäfte, so auch das Budget 2026 basierend auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 122 Prozent. Budgetiert ist ein Aufwandüberschuss von knapp 180 000 Franken. Auch die Gemeindeversammlung Mumpf genehmigte alle weiteren Geschäfte, darunter die Erhöhung des Stellenplans, einerseits betreffend das Gemeindewerk (um 60 auf neu 160 Stellenprozent), andererseits betreffend die Verwaltung (um 40 auf neu 440 Prozent), sowie ein Verpflichtungskredit in Höhe von 57 000 Franken für die Projektierung «Sanierung Burgmattstrasse». Das Budget genehmigte die Gemeindeversammlung mit einem Steuerfuss von 116 Prozent. «Aufgrund der positiven Rechnungsergebnisse in den vergangenen Jahren erachtet der Gemeinderat es als angemessen, eine Senkung des Steuerfusses um 3 Prozent auf neu 116 Prozent zu beantragen», hielt der Gemeinderat im Vorfeld fest. Für das Jahr 2026 rechnet die Gemeinde mit einem Aufwandüberschuss von knapp 200 000 Franken. (rw)