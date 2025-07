Dreimal Bronze für Lea und Jan Huber

Am Samstag holte Lea Huber an der Mountain-Bike-Schweizermeisterschaft in Savognin in der ...

Innerhalb von 48 Stunden gab es für das radelnde Geschwisterpaar Lea und Jan Huber aus Sulz am Wochenende an Schweizermeisterschaften dreimal eine Bronzemedaille.

August Widmer

Am Samstag holte Lea Huber an der Mountain-Bike-Schweizermeisterschaft in Savognin in der Kategorie U-23 den dritten Platz. Huber war als Titelverteidigerin angetreten. An dem bei grosser Hitze ausgetragenen Rennen konnte die Sulzerin zwar ihren Titel nicht verteidigen. Mit einem Rückstand von lediglich 55 Sekunden auf die eher überraschende neue Meisterin Fiona Schibler (Solothurn) kam Huber als Dritte ins Ziel und holte sich die Bronze-Auszeichnung.

Zweimal dritte Plätze auf der Strasse

Lange auf diesem Erfolg ausruhen konnte Lea Huber nicht. Von Savognin ging es nämlich direkt weiter nach Österreich, nach Hollenstein an der Ybs, wo am Sonntag die U-23-Landesmeisterschaften der Verbände Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz anstanden. In der Frauen-Kategorie fuhr Lea Huber erneut auf den dritten Rang. 42 Sekunden vor Huber war ihre Mannschaftskollegin Anina Hutter vom Schweizer Team «Nexetis» als neue Meisterin ins Ziel gekommen. Jan Huber, der sich in letzter Zeit ganz auf die Strassenrennen konzentriert hat, fuhr bei den Männern der Kategorie U-23 ebenfalls auf den dritten Rang. Huber hatte in der Endphase gegen drei Fahrer aus dem Nachwuchsteam von «Tudor» zu kämpfen. Dass der Sulzer im Kampf um den Titel da fast machtlos war, überraschte nicht. Dass der 20-jährige Sulzer gegen das Tudor-Trio immerhin die Bronze-Auszeichnung zu erkämpfen vermochte, ist eine starke Leistung. Meister wurde Diego Casagrande vor Robin Donzé.

Fünf Medaillen ins Haus Huber

Mit diesen drei Bronze-Auszeichnungen sind es insgesamt fünf Medaillen, die Lea und Jan Huber an den diesjährigen Rad-Schweizermeisterschaften zu erzielen vermochten. Lea und Jan Huber hatten bereits an den in Steinmaur im Zürcher Unterland ausgetragenen Zeitfahr-Schweizermeisterschaften in der Kategorie U-23 geglänzt. Lea Huber war dort Zweite geworden, ihr Bruder Jan landete wie in der Strassenmeisterschaft auf dem dritten Platz.

Erwähnenswert ist auch, dass an der U-23-Strassenmeisterschaft in Österreich Nicola Zumsteg vom VMC Gansingen als Fünfter ins Ziel kam.