Die Dreikönigsaktion ist die grösste Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Am 5. Januar sind in Schwaderloch ab 13 Uhr Dreikönigsgruppen im Dorf unterwegs. Sie sammeln für Kinder in Kenia, Kolumbien und weltweit. Damit wollen sie mithelfen, dass die Kinderrechte ...