Dreikönigs-Apéro mit Besucherrekord

Mit 60 Anwesenden haben am Dienstag so viele Personen am Dreikönigs-Apéro der SVP-Ortspartei Frick im Gasthof Rebstock teilgenommen wie noch nie. Nach der Begrüssung durch Ortsparteipräsident Robert Weniger hielt die Versammlung inne und legte eine Schweigeminute für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana ein. Anschliessend berichteten die Nationalräte Lukas Reimann, SVP SG, und Nationalrat Christoph Riner, SVP AG, ausführlich von der vergangenen Session in Bundesbern, bevor die Gesellschaft zum Apéro mit Dreikönigskuchen überging. (mgt)