Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Dreikönigs-Apéro mit Besucherrekord

  09.01.2026 Frick
Robert Weniger (Ortsparteipräsident), Michael Tscheulin (Vorstandsmitglied), Roland Härri (Vorstandsmitglied), Lukas Reimann (Nationalrat SVP SG), Christoph Riner (Nationalrat SVP AG), Alexandra Leimgruber-Jud (Gemeinderätin Frick). Foto: zVg
Robert Weniger (Ortsparteipräsident), Michael Tscheulin (Vorstandsmitglied), Roland Härri (Vorstandsmitglied), Lukas Reimann (Nationalrat SVP SG), Christoph Riner (Nationalrat SVP AG), Alexandra Leimgruber-Jud (Gemeinderätin Frick). Foto: zVg

Mit 60 Anwesenden haben am Dienstag so viele Personen am Dreikönigs-Apéro der SVP-Ortspartei Frick im Gasthof Rebstock teilgenommen wie noch nie. Nach der Begrüssung durch Ortsparteipräsident Robert Weniger hielt die Versammlung inne und legte eine Schweigeminute für die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote