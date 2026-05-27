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Dreifach-Jubel für den «Judo & Ju-Jitsu» Club

  27.05.2026 Möhlin, Sport
Starke Leistungen führen diese drei Judokas zu Edelmetall. Foto: zVg
Starke Leistungen führen diese drei Judokas zu Edelmetall. Foto: zVg

Beim Brugger Schülerturnier, ein Nachwuchswettkampf des «Judo & Ju-Jitsu» Clubs Brugg mit 21 teilnehmenden Vereinen aus der Schweiz und Deutschland, zeigten die jungen Athleten des «Judo & Ju-Jitsu» Clubs Möhlin eine glänzende Leistung: Der junge ...

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