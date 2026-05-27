Dreifach-Jubel für den «Judo & Ju-Jitsu» Club

Beim Brugger Schülerturnier, ein Nachwuchswettkampf des «Judo & Ju-Jitsu» Clubs Brugg mit 21 teilnehmenden Vereinen aus der Schweiz und Deutschland, zeigten die jungen Athleten des «Judo & Ju-Jitsu» Clubs Möhlin eine glänzende Leistung: Der junge ...

Beim Brugger Schülerturnier, ein Nachwuchswettkampf des «Judo & Ju-Jitsu» Clubs Brugg mit 21 teilnehmenden Vereinen aus der Schweiz und Deutschland, zeigten die jungen Athleten des «Judo & Ju-Jitsu» Clubs Möhlin eine glänzende Leistung: Der junge Möhlin Artem Pyvovarov holte sich in der Kategorie U13 bis 45 kg die Goldmedaille. Ebenfalls zuoberst auf dem Podest stand Tomy Budisin in der Kategorie U13 über 60 kg – ein beeindruckender Auftritt in der schwersten U13-Kategorie.

Die Bronzemedaille komplettierte das starke Abschneiden des «Judo & Ju-Jitsu» Clubs Möhlin Elias Wunderlin. Er bewies in der Kategorie U15 bis 50 kg Nehmerqualitäten und Ausdauer und durfte sich am Ende über Bronze freuen. Die Ergebnisse bestätigen die gute Trainingsarbeit im Verein und stimmen zuversichtlich für die weitere Wettkampfsaison. (mgt)