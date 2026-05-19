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Drei Topvereine stärker als die Witterung

  19.05.2026 Möhlin, Sport
Die Siegermannschaft von Gansingen trumpfte in der Kategorie E mit dem aufgerüsteten Sturmgewehr 90 gross auf; Tobias Lüthi (links), Mathias Senn, Martin Weiss, Luca Moser und Thiago Obrist. Foto: zVg
Die Siegermannschaft von Gansingen trumpfte in der Kategorie E mit dem aufgerüsteten Sturmgewehr 90 gross auf; Tobias Lüthi (links), Mathias Senn, Martin Weiss, Luca Moser und Thiago Obrist. Foto: zVg

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