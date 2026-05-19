Drei Topvereine stärker als die Witterung

Am Aargauer Final der Schweizer Gruppenmeisterschaft Gewehr 300 m in Möhlin bescherten Wind und Wolken den Schützen schwierige Bedingungen. Damit fanden sich die SG Aarau, die SG Lauffohr und der SV Gansingen am besten ...

Kantonaler Gruppenmeisterschaftsfinal im 300-Meter-Schiessen

Am Aargauer Final der Schweizer Gruppenmeisterschaft Gewehr 300 m in Möhlin bescherten Wind und Wolken den Schützen schwierige Bedingungen. Damit fanden sich die SG Aarau, die SG Lauffohr und der SV Gansingen am besten zurecht.

Das Siegertotal der Aarauer Eliteschützen im Feld A von 953 Punkten war das tiefste seit sieben Jahren. Der Grund lag beim wechselnden Licht und dem böigen Wind, der an diesem Tag allen Schützinnen und Schützen auf der Gemeinschaftsschiessanlage Röti in Möhlin die Treffsicherheit ein Stück weit raubte. Noch am besten zurecht kam damit die zweite Aarauer Gruppe, wie der Vorsprung von acht Punkten auf die nominell höher eingestufte erste Aarauer Gruppe zeigt. Schliesslich verhalf die grosse Routine dem Fislisbacher Quintett nur zwei Zähler hinter Aarau I zu Bronze.

Gansinger Schützen sehr erfolgreich

Die Schützengesellschaft Lauffohr war im Feld D der Sturmgewehr- 57-Schützen einmal mehr eine Klasse für sich. Das Quintett mit Hans Schumacher (143), Manuela Vogt (142) Walter Schumacher (141), Michael Hossle (140) und Nadja Meier (139) schossen auf Topniveau höchst ausgeglichen, was eine Differenz von 21 Punkten auf Silbergewinner SV Gansingen ergab. Im engen Kampf dahinter sicherten sich die Routiniers der SG Tägerig Bronze.

Sah sich das erfahrene D-Team von Gansingen noch geschlagen, trumpfte die neue Gansinger Generation im Feld E mit dem aufgerüsteten Sturmgewehr 90 gross auf. Martin Weiss (143), Mathias Senn (138), Luca Moser (136) Thiago Obrist (135) und Tobias Lüthi (132) distanzierten mit einem Total von 684 Punkten Titelverteidiger Ammerswil um 9 Einheiten. Dessen Präsident Stefan Leder, der ebenfalls mit Wind und Wolken kämpfte, zeigte sich überrascht, dass sein zuletzt zweimal siegreicher Verein immerhin noch Platz 2 rettete. Dahinter sackte die Punktzahl von Bronzegewinner Oberkulm gar auf 659 Zähler ab. Unter dem Strich freute sich Wettkampf leiter Willy Bachmann über die Beteiligung von 121 Gruppen beim Kantonalfinal im Fricktal. Die besten 80 erhalten nun die Chance, sich in den eidgenössischen Hauptrunden zu bewähren.

Der Schiessverein Gansingen nahm am Final der Kantonalen Gruppenmeisterschaft in Möhlin insgesamt mit drei Gruppen teil. Bereits die Qualifikation für diesen Anlass war ein grosser Erfolg. Dank ausgezeichneten Leistungen konnten sich alle drei für die Eidgenössischen Heimrunden qualifizieren und können somit am weiterführenden Wettkampf teilnehmen. Die Vereinsgeschichte des Schiessvereins Gansingen darf nun um diese weiteren Highlights ergänzt werden. (mgt/nfz)