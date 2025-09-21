Immobilien
Drei Sulzer fahren vorne mit

  21.09.2025 Persönlich
Fabian Weiss (von links), Lea Huber und Jan Huber werden an der Rad WM am Start sein. Foto: Ludwig Dünner
Fabian Weiss, Lea und Jan Huber sind die drei Sulzer, die in Südafrika unter Schweizer Flagge an der Rad-Weltmeisterschaft in die Pedale treten werden. Die Ziele der drei Athleten für die Strassen-WM sind jedoch nicht identisch.

Ludwig Dünner

Bereits in der ...

