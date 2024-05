Drei schossen das Maximum

Das grösste Schützenfest der Welt wurde auch im Sparblig in Gansingen einmal mehr zelebriert und der über 130-jährigen Tradition wurde mit einer beeindruckenden Teilnehmerzahl die Ehre erwiesen.

320 Schützinnen und Schützen bestritten das Feldschiessen auf dem Sparblig. Für die Schützengesellschaft Wil nahmen 116 und für den Schiessverein Gansingen 204 Schützinnen und Schützen teil, was einer Zunahme für Gansingen von 40 Prozent entspricht. Die Kranzquote war in diesem Jahr ausgesprochen hoch (55 Prozent).

Damit möglichst alle etwas vom Feldschiessen mit nach Hause nehmen können, wurde auch in diesem Jahr der bekannte und begehrte Gruppen-Plauschwettkampf lanciert. 26 Gruppen meldeten sich für diesen Wettkampf an und es war auch in diesem Jahr spannend bis zum Schluss. Den Wanderpokal gewann die Gruppe Fanclub «Holz und ich» mit einem Punkt Vorsprung vor der Gruppe des TSV Gansingen, die drei Punkte Vorsprung auf die drittplatzierte Gruppe d’Hornochse der MG Gansingen hatte.

Drei Schützinnen und Schützen, ein Novum, erzielten das Maximum von 72 Punkten am diesjährigen Feldschiessen im Sparblig. Einer davon ist Marco Sturm (SV Gansingen), er wurde auch Festplatzsieger und wurde mit dem goldenen Feldschiessenkranz ausgezeichnet. Claude Chenaux (SV Gansingen) schoss nicht zum ersten Mal das Maximum und Gaby Staudacher, die als erste in der Geschichte der SG Wil dieses hervorragende Resultat erreicht hat und damit auch als beste Dame des diesjährigen Feldschiessens vom SV Gansingen geehrt wurde, wurde von ihren Vereinskameraden mit einem speziellen handgeschnitzten Stern aus-gezeichnet.

Hervorragende 71 Punkte holten Sepp Hummel und Yvonne Erdin, beide vom Schiessverein Gansingen. Weiter erreichte Robert Keller von der SG Wil als bester Seniorveteran 70 Punkte und Sepp Zumsteg vom SV Gansingen wurde mit 68 Punkten als bester Veteran ausgezeichnet. Als bester Junior U21 konnte Andrin Jappert, SV Gansingen mit 67 Punkten und als bester Junior U17 Leo Staudacher, SG Wil mit 66 Punkten ausgezeichnet werden.

In diesem Jahr als jüngste Teilnehmer mit dabei waren Sascha Obrist und Yanik Boutellier mit Jahrgang 2014 und als ältester Teilnehmer vom Schiessverein Gansingen, Kurt Andres mit Jahrgang 1942. (mgt)