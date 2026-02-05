Immobilien
Drei neue Männer für die Riege Schupfart

  05.02.2026 Schupfart
Die Geehrten der Männerriege Schupfart. Foto: zVg
Die Geehrten der Männerriege Schupfart. Foto: zVg

Die Männerriege Schupfart ehrte Treue, begrüsste Neue und freute sich ob der positiven Bilanz

Am Freitag, 30. Januar, begrüsste Präsident Joe Hochstrasser die 29 anwesenden Mitglieder der Männerriege Schupfart und die drei Gäste zur 52. Generalversammlung, ...

