Drei neue Männer für die Riege Schupfart

Die Männerriege Schupfart ehrte Treue, begrüsste Neue und freute sich ob der positiven Bilanz

Am Freitag, 30. Januar, begrüsste Präsident Joe Hochstrasser die 29 anwesenden Mitglieder der Männerriege Schupfart und die drei Gäste zur 52. Generalversammlung, die im neu eröffneten Restaurant Schwert statt fand.

Nach einem feinen, grandiosen Nachtessen, welches durch das neue Wirtepaar gekocht und serviert worden war, startete die Versammlung um 20 Uhr. Der Präsident führte speditiv und erfolgreich durch die Traktandenliste.

Die Haupttraktanden waren die durch den Vorstand erstellten Statuten für die Männerriege Schupfart und die Aufnahme von drei neuen Mitgliedern. Die Statuten wurden nach guten und interessanten Diskussionen durch die Versammlung mit grosser Mehrheit angenommen. Die drei neuen Vereinsmitglieder (Pascal, Jan und Rolf ) wurden im Globo mit einem grossen Applaus in der «herrlichen» Turnerfamilie willkommen geheissen.

Turnerisch war die Männerriege im vergangenen Jahr sehr aktiv. Im Faustball spielte sie die Winter- und Sommermeisterschaften mit mehreren Teams, ebenfalls nahm sie an diversen Turnieren teil und durfte auch diese meist sehr erfreulichen Resultate der Versammlung präsentieren. Das Highlight im Vereinsjahr 2025 war die Teilnahme am ESAF in Lausanne. Die Männerriege Schupfart startete zusammen mit dem Frauenturnverein im «Fit und Fun». Da durfte die sehr gute Note von 25.11 in der Kategorie 35+ mit nach Schupfart genommen werden. Selbstverständlich stand der Sport an diesem Anlass im Vordergrund, doch die festlichen Aktivitäten wurden nach dem Wettkampf ebenfalls aktiv genutzt.

Zu guter Letzt standen neben den wöchentlichen Turnstunden noch viele gesellige Anlässe auf dem Programm, so sind das: Die eintägige Vereinsreise, ein Jassturnier, ein Maibummel, ein Grillplausch, eine Adventsfeier, ein zweitägiges Skiwochenende, usw.

Zum Schluss der GV standen die Ehrungen an. Viele Mitglieder der Männerriege durften für einen besonderen Dienst im vergangenen Jahr geehrt werden. Dies waren: Organisation der Vereinsreise, Organisation des Skiweekends, Festwirtschaft an den Faustballrunden, Markierung des Faustballfeldes, die drei Erstplatzierten in dem Jassturnier, usw. Der Vorstand bedankte sich bei allen geehrten Mitgliedern für ihren grossartigen Einsatz in den vergangenen Vereinsjahren.

Nach dem Traktandum «Verschiedenes» und einigen Wortmeldungen schloss Präsident Joe Hochstrasser die 52. Generalversammlung um 22.15 Uhr, und alle Anwesenden genossen noch das gemütliche Beisammensein. (tma/)