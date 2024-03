Drei Mal Ja für «Neue Mitte» in Rheinfelden

Es ist intensiv diskutiert worden, doch am Ende gab es klare Resultate: Die ausserordentliche Rheinfelder Einwohnergemeinde-Versammlung hat am Dienstagabend alle drei Geschäfte zum Projekt «Neue Mitte» gutgeheissen. Damit ist das Fundamt für die Entwicklung des Rheinfelder Bahnhof-Areals gelegt.

Grossaufmarsch im Bahnhofsaal: 463 der insgesamt 7573 Stimmberechtigten nahmen an der ausserordentlichen Einwohnergemeinde-Versammlung teil; so viele wie schon lange nicht mehr. Es gab zahlreiche Wortmeldungen. Drei Rückweisungsanträge wurden gestellt und abgelehnt. Schon bald zeigte sich, dass die grosse Mehrheit der Versammelten eine Entwicklung beim Rheinfelder Bahnhof wünscht. Alle drei Anträge des Stadtrates erhielten klare Zustimmung. Damit kann die Stadt die Liegenschaft an der Quellenstrasse 1 von der J. Willers Engineering AG für 3,95 Millionen Franken kaufen. Das Gebäude soll später abgerissen und dort der Bushof realisiert werden. Grünes Licht gab es ebenso für die Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung für das Bahnhofsaal-Areal und die umliegenden freien Flächen. Dort will die Realstone SA rund 95 Wohnungen erstellen. Die Stadt kann im Gegenzug den Bahnhofsaal für eine Million Franken erwerben. Damit zusammenhängend genehmigte die Versammlung schliesslich einen Verpflichtungskredit über 550 000 Franken für die Erarbeitung eines Betriebskonzepts und für die Durchführung eines Projektwettbewerbs zur Sanierung des Bahnhofsaals. (vzu)

Ausführlicher Bericht in der NFZ vom Donnerstag.