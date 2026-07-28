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Drei Länder, ein Spiel

  28.07.2026 Nordwestschweiz

Mit einem Kick-off im Dreiländermuseum Lörrach hat das grenzüberschreitende Projekt 3LandSpiel seine Arbeit aufgenommen. Partner aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz entwickeln gemeinsam ein Bildungsbrettspiel mit digitaler Erweiterung, das die Dreiländerregion als ...

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