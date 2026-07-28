Drei Länder, ein Spiel

Mit einem Kick-off im Dreiländermuseum Lörrach hat das grenzüberschreitende Projekt 3LandSpiel seine Arbeit aufgenommen. Partner aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz entwickeln gemeinsam ein Bildungsbrettspiel mit digitaler Erweiterung, das die Dreiländerregion als ...

Mit einem Kick-off im Dreiländermuseum Lörrach hat das grenzüberschreitende Projekt 3LandSpiel seine Arbeit aufgenommen. Partner aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz entwickeln gemeinsam ein Bildungsbrettspiel mit digitaler Erweiterung, das die Dreiländerregion als gemeinsamen Lebens-, Kultur- und Wirtschaftsraum vermittelt. Spielerinnen und Spieler lernen die Grenzregion kennen. Ziel ist ein dauerhaft nutzbares Bildungsangebot, das grenzüberschreitende Begegnungen fördert und die gemeinsame Lebenswirklichkeit in der Dreiländerregion vermittelt.

(mgt)