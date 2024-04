Vom 5. bis 21. April stellen Elke Höyla-Vogt, Karola Dischinger und Esther Link ihre Werke in den Räumlichkeiten an der Geissgasse 18 in Rheinfelden aus. Die drei Künstlerinnen präsentieren unterschiedliche Materialien und Positionen. Elke Höyla-Vogt zeigt Zeichnungen, ...