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Drei hochbegabte Musiker – drei unterschiedliche Schicksale

  05.05.2026 Rheinfelden
Julia Morgan spielte das bei Flötistinnen und Flötisten sehr beliebte Konzert von Carl Reinecke. Am Dirigentenpult Clara Kost. Foto: Edi Strub
Julia Morgan spielte das bei Flötistinnen und Flötisten sehr beliebte Konzert von Carl Reinecke. Am Dirigentenpult Clara Kost. Foto: Edi Strub

Interessantes Frühjahrskonzert des Orchestervereins Rheinfelden

Das Konzert war ganz den Geschwistern Fanny und Felix Mendelssohn gewidmet sowie als dritten im Bund, Carl Reinecke. Alle drei waren hochbegabt, werden aber bis heute sehr unterschiedlich wahrgenommen.

Edi ...

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