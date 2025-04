Wie jedes Jahr startete die Jugi Hellikon am «schnällschte Fricktaler» in Münchwilen in die Wettkampf-Saison 2025. Bei den jüngsten Mädchen Jahrgang 2018 startete die Jugi Hellikon erfolgreich in den Wettkampf: Für Polina Klimova reichte es mit Rang 2 gleich bei ...