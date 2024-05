Drei Goldmedaillen für das Fricktal

Aargauer Meisterschaften Kunstturnen Frauen

Am vergangenen Wochenende fanden in Lenzburg die Aargauer Meisterschaften im Kunstturnen der Frauen statt. Mit dabei knapp 300 Turnerinnen aus der ganzen Schweiz. Darunter zwölf Turnerinnen aus dem Fricktal.

Am Samstagmorgen mussten die ersten Turnerinnen vor Ort zeigen, was sie alles gelernt hatten. Die Kampfrichterinnen schauten ganz genau hin und fanden jeden kleinen Fehler. Im Programm 1 starteten vier Fricktaler Turnerinnen: Ashley, Aylin und Soléa sammelten viele Eindrücke und zeigten gute Leistungen. Obenaus turnte Amuyen: Sie durfte sich am Abend als Aargauer Meisterin P1 ausrufen und feiern lassen. Zur gleichen Zeit startete auch das Programm 4. Mit Teodora und Lily waren zwei Fricktalerinnen am Start. Teodora, welche sich nach einer Verletzung noch etwas schonen musste, gelang der Wettkampf überhaupt nicht, sie musste ihn als bessere Trainingseinheit abhaken. Lily zeigte eine solide Leistung und durfte sich am Ende bei der Rangverkündigung über den dritten Platz freuen. So ging der erste Wettkampftag zu Ende.

Am Sonntag starteten die jüngsten Turnerinnen. Saskia und Emilly waren für das Fricktal vor Ort. Beide Turnerinnen zeigten, was sie in den vielen Trainingseinheiten gelernt hatten. Emilly turnte fast in einer anderen Liga und wurde im Einführungsprogramm EP Aargauer Meisterin. Schlag auf Schlag ging es weiter, denn das Programm 2 mit ebenfalls zwei Fricktalerinnen war startbereit. Josipa und Julinara zeigten, dass sie ganz vorne mitturnen können. Julinara durfte nach dem Wettkampf die Gratulationen als Aargauer Meisterin im P2 entgegennehmen. Josipa verfehlte das Podest ganz knapp. Sie musste sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen.

Zum Abschluss war das Programm 3 an der Reihe: Celestine, Elena und Gianna waren sichere Werte. Leider schlichen sich bei Celestine kleine Fehler ein, was sich auch in den Noten zeigte. Elena und Gianna lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches bis zur letzten Wertung spannend blieb. Mit einem Vorsprung von 0,600 Punkten entschied Elena den Wettkampf für sich. (mgt)