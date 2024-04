Drei Fricktaler sind U15-Vize-Schweizermeister

Mitte März fand in Huttwil das Finalspiel um den U15-Elite-Schweizermeistertitel im Eishockey statt. Mit einer beeindruckenden Leistung während der regulären Saison erreichte die U15-Elite des EHC Basel den zweiten Platz von insgesamt 24 Teams, knapp hinter den ZSC Lions. Das Halbfinal zu Hause gegen den HC Rapperswil Jona konnten die Basler für sich entscheiden und zogen somit ins Endspiel ein. Das Finale in Huttwil gegen die Junioren des ZSC Lions war ein hart umkämpftes Match, das leider mit einer knappen Niederlage von 5:6 endete. Mittendrin waren auch drei Talente aus dem Fricktal, Sandro Ryser aus Möhlin, Laurin Weiss aus Sulz und Noah Orlt aus Wallbach. Alle haben ihre ersten Schritte auf Eis beim EHC Rheinfelden gemacht. Sandro Ryser zieht es für die kommende Saison nach Biel, wo er die Sportschule des EHC Biel besuchen wird und auch die Chance, sich bei der U17-Elite weiterzuentwickeln. Laurin Weiss bleibt dem EHC Basel in der U17 Top Stufe erhalten, Noah Orlt darf die nächste Saison noch einmal bei der U15-Elite in Basel in Angriff zu nehmen. (mgt)