Drei Fricktaler Künstlerinnen in Härkingen

  25.11.2025 Fricktal

Die Rheinfelder Malerin Gitta von Felten zeigt ihre Werke vom 28. November bis am 14. Dezember in der Alten Kirche in Härkingen. Als Gastkünstlerinnen dabei sind Esther Dietwiler, ebenfalls aus Rheinfelden, die Keramikwerke zeigt, und Monika Hüsser-Bäumlin aus Frick, die ...

