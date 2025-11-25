Drei Fricktaler Künstlerinnen in Härkingen

Die Rheinfelder Malerin Gitta von Felten zeigt ihre Werke vom 28. November bis am 14. Dezember in der Alten Kirche in Härkingen. Als Gastkünstlerinnen dabei sind Esther Dietwiler, ebenfalls aus Rheinfelden, die Keramikwerke zeigt, und Monika Hüsser-Bäumlin aus Frick, die ...

Die Rheinfelder Malerin Gitta von Felten zeigt ihre Werke vom 28. November bis am 14. Dezember in der Alten Kirche in Härkingen. Als Gastkünstlerinnen dabei sind Esther Dietwiler, ebenfalls aus Rheinfelden, die Keramikwerke zeigt, und Monika Hüsser-Bäumlin aus Frick, die Figuren ausstellt. Die Vernissage ist am Freitag, 28. November, um 19.30 Uhr. Öffnungszeiten: jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. (nfz)