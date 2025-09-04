Immobilien
Drei Frauen fordern Fricks Bisherige heraus

  04.09.2025 Frick
Moderator Thomas Wehrli (v. l.), Erika Kuster (GLP), Gunthard Niederbäumer (SP), Alexandra Leimgruber-Jud (SVP), Daniel Suter (FDP), Ramona Bernet (die Mitte) und Eugen Voronkov (FDP); es fehlte aus beruflichen Gründen: Franz Ruder (die Mitte). Foto: Simone Rufli
Sechs von sieben Kandidierenden am Podium der Ortsparteien

Daniel Suter, Gunthard Niederbäumer, Eugen Voronkov und Franz Ruder wollen im Gemeinderat bleiben. Erika Kuster, Alexandra Leimgruber-Jud und Ramona Bernet wollen am 28. September gewählt werden. Das Problem: nur der ...

