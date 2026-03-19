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Drei Finalqualifikationen

  19.03.2026 Frick, Sport
Schwimmer:innen SC Fricktal. Foto: zVg
Schwimmer:innen SC Fricktal. Foto: zVg

Schwimmclub Fricktal am Nachwuchscup-Final vertreten

(sm) Arik Benz, Roman Strashnov und Malin Borel vom Schwimmclub Fricktal qualifizieren sich für den Nachwuchscup-Final in Sursee.

Am 15. März fand die RZW-Nachwuchscup-Qualif ikation in Liestal statt. Normalerweise ...

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