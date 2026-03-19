Drei Finalqualifikationen

Schwimmclub Fricktal am Nachwuchscup-Final vertreten

(sm) Arik Benz, Roman Strashnov und Malin Borel vom Schwimmclub Fricktal qualifizieren sich für den Nachwuchscup-Final in Sursee.

Am 15. März fand die RZW-Nachwuchscup-Qualif ikation in Liestal statt. Normalerweise finden jeweils am Vormittag die Vorläufe statt, in denen sich die Teilnehmenden für den Final am Nachmittag qualifizieren können. Im Final wiederum qualifizieren sich der erste und zweite Platz für den Finalwettkampf. Dieses Jahr wurde der Wettkampf an einem Tag ausgetragen, was eine Umstellung im Programm verlangte. Pro geschwommener Strecke gab es einen Hauptlauf in jeder Kategorie (Jahrgang 2011, 2012, 2013 und 2014 jeweils separat), davon qualifizierten sich die ersten zwei Schwimmer:innen für den Nachwuchscup-Final im April, wo alle Schwimmregionen gegeneinander antreten werden.

Drei Qualifikationen

Vom Schwimmclub Fricktal schafften dies Roman Strashnov (2011), Arik Benz (2012) und Malin Borel (2012). Roman qualifizierte sich über 100 m Brust, Arik über 100 m Delfin und Malin über 100 m Rücken.

Ausserdem stiegen alle drei Schwimmer ein weiteres Mal auf das dritte Treppchen des Podests, Arik über 100 m Rücken und Roman und Malin über 100 m Delfin. Ebenfalls eine Bronzemedaille liess sich Lamar Horani (2013) über 100 m Delfin umhängen.

Igor Dabrowicz (2013) startete über 100 m Freistil und 100 m Brust und konnte sich bei der letzteren Strecke um eine Sekunde verbessern. Nela Hanak (2012) trat nach einer längeren Krankheitspause über ihre Paradedisziplin 100 m Brust an und schwamm nahe an ihrer Bestzeit. Debora Mettler (2011) hatte über drei Strecken eine Limite erreicht und konnte mit ihren Bestzeiten mithalten.

Lena Nikolic (2012) erreichte ihre grösste Verbesserung über 100 m Rücken, wo sie ihre Bestzeit um fünf Sekunden unterbieten konnte. Selina Unternährer (2012) schaffte es, dank ihrer guten Technik, über 100 m Brust eine neue Bestzeit aufzustellen. Mona Wetli (2013) schwamm über 100 m Rücken zum ersten Mal unter 1.20.00 und konnte mit ihrer Endzeit von 1.17.08 ihre Bestzeit gleich um vier Sekunden verbessern.

Der Nachwuchscup-Final findet am letzten Aprilwochenende in Sursee statt. Arik Benz, Roman Stra shnov und Malin Borel sind kurz davor mit dem ganzen Team im Trainingslager, was eine optimale Vorbereitung auf diesen Wettkampf garantiert. (sm/)