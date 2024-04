Drei Etappensiege in Malta

Mit fünf Fahrern startete das einzige aktuell im Fricktal beheimatete Elite Radsportteam «Obor-Bike Aid Cycling Team» auf Einladung zur 28. Austragung der «Tour of Malta».

Die Landesrundfahrt auf Malta war ein erstes internationales Highlight des Fricktaler Rennstalls im Jahr 2024. Die 1. Etappe, ein Einzelzeitfahren in Naxxas über 17,7 Kilometer gewann der einheimische Bernard Galea (Team ASC Cyclist, dahinter der starke Italiener Simone Cerio (Team ASD) und Dritter wurde Heorhii Antonenko, der Ukrainer in Diensten des Fricktaler Teams.

Auf der 2. Etappe der Malta-Rundfahrt in Zebbugg zeigte das Obor-Bike Aid Team eine geschlossene Einheit. Wenige Kilometer vor dem Ziel konnten sich fünf Fahrer mit Nicola Schleuniger und Heorhii Antonenko absetzen. Im Sprint siegte am Ende Nicola Schleuniger des Obor-Teams und Antonenko wurde Dritter. Nicola Schleuniger und sein jüngerer Bruder Leandro sind die Enkel des ehemaligen Spitzenfahrers und Tour de France Teilnehmers Hans Schleuniger und Cousins der beiden Profis Jan Christen und Fabio Christen.

Schleuniger siegt auf der Königsetappe

Auf der 3. und zugleich Königsetappe in Mellieha mussten viele Höhenmeter absolviert werden. Bereits nach wenigen Kilometern löste sich Nicola Schleuniger Solo vom Rest des Feldes. Nicola Schleuniger, vor dieser Etappe über eine Minute hinter dem Leadertrikot, fuhr wie aus dem Lehrbuch, während die restlichen Obor-Fahrer einen super Job machten, indem sie die anderen Favoriten in Schach hielten und so auch gleichzeitig Antonenko schützten. Nicola Schleuniger erreichte Solo das Ziel, hinter ihm wurde Heorhii Antonenko im Sprint vor dem Italiener Simone Cerio Zweiter. Die 4. und letzte Etappe fand auf Maltas Nachbarsinsel Gozo statt, wiederum auf einem schweren Rundkurs mit bis zu 17 Prozent Steigung über zehn Runden. Bereits früh setzte sich der junge Morgan Guérin vom Obor-Team vom Rest des Feldes ab, dahinter neutralisierten sich die Favoriten auf den Gesamtsieg und Guérin konnte seinen Vorsprung kontinuierlich ausbauen. Erst im Schlussaufstieg kam eine Reaktion der Favoriten, aber viel zu spät. Morgan Guérin holte sich den hochverdienten Tagessieg im Alleingang vor Bernard Galea. Der Gesamtsieger der Malta-Rundfahrt 2024 ging aber an Simone Cerio vor Bernard Galea. Aufs Podium schaffte es Heorhii Antonenko, direkt dahinter konnten sich Nicola Schleuniger und Leandro Schleuniger klassieren. Sebastian Roth und Morgan fuhren auf den 9. respektive 14. Platz.

Weitere kürzliche Erfolge sind der Schweizermeister-Titel von Routinier Jan Freuler im Bahn-Omnium und ein Sieg von Rémi Alazard, dem französischen Legionär in Diensten des Fricktaler Teams, beim Einzelzeitfahren CLM Méjannes le Clap in Frankreich. (mgt)