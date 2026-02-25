Immobilien
Drei Becken, um Wasser aufzuhalten

  25.02.2026 Wölflinswil, Wittnau
Der Pilgerbach in Oberhof.
Weiterer Schritt im Projekt «Hochwasserschutz Bruggbach»

In Wölflinswil, Oberhof und Wittnau liegen im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz am Bruggbach die Gesuche für Probebohrungen auf. Die Untersuchungen sind nötig für den geplanten Bau von drei ...

