Draussen zuhause

Natur- und Vogelschutz Möhlin auf Winterexkursion

Vergangenen Sonntag besammelten sich 26 Personen beim Parkplatz Burstel zur Winterexkursion. Die Rundwanderung in Möhlin (Burstel – Chräbis – Haumättli – Cholplatzhütte – Burstel) führte den Rhein entlang bis zum ältesten Auenreservat im Kanton Aargau. Das Naturschutzgebiet Haumättli wurde im Jahr 1934 vom Schweizerischen Bund für Natur (heute Pro Natura) eingerichtet und ist heute ein Reservat von nationaler Bedeutung. Auf dem Weg konnten unter der Leitung von Daniel Matti einige Vogelarten beobachtet werden (Schwarzspecht, Mittelspecht, Buntspecht, Eisvogel, Wasserralle, Haubentaucher, Eichelhäher, etc.). Zudem wurde die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden mit einem Quiz getestet. Am Ende der Exkursion wurde dieses gemeinsam besprochen und korrigiert. Zusätzlich wurde das Wissen der Exkursionsteilnehmern mit einer Sammlung aus Hölzern, Vogelnestern, Eiern und weiteren Objekten geprüft. Die vielfältige Ausstellung von Rolf Schweizer musste den korrekten Begriffen zugeordnet werden. Bei einer Wurst vom Grill und einem Getränk fand die grossartige Exkursion einen gemütlichen Abschluss. (mgt)