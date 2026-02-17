Immobilien
TV Möhlin: Dramatische Schlussphase vereitelt zwei Punkte

  17.02.2026 Möhlin, Sport
Es wird heftig zugepackt. Foto: Christine Steck
Der 31. Treffer durch Xavier Franceschi 16 Sekunden vor Schluss hätte am Samstag zumindest noch den Ausgleich für die NLB-Handballer des TV Möhlin bedeutet. Sekunden später verwandelte die SG GC Amicitia / HC Küsnacht einen Siebenmeter zum Endstand von 31:32.

