Dr. Brumm feiert Weihnachten – ein Bilderbuchkonzert

Schülerinnen und Schüler der Klavierlehrerin Daria Würz gestalten den ...

Am Sonntag, 7. Dezember, um 16 Uhr, laden die Gemeindebibliothek Möhlin und die Musikschule Möhlin herzlich zu einem stimmungsvollen Bilderbuchkonzert in den Steinli-Chäller ein.

Am Sonntag, 7. Dezember, um 16 Uhr, laden die Gemeindebibliothek Möhlin und die Musikschule Möhlin herzlich zu einem stimmungsvollen Bilderbuchkonzert in den Steinli-Chäller ein.

Schülerinnen und Schüler der Klavierlehrerin Daria Würz gestalten den musikalischen Rahmen zur humorvollen Weihnachtsgeschichte «Dr. Brumm feiert Weihnachten» von Daniel Napp. Gelesen wird die Geschichte von Andrea Fischler, Leiterin der Gemeindebibliothek Möhlin.

Gemeinsam mit seinen Freunden, dem Pottwal und dem Dachs, macht sich Dr. Brumm auf die Suche nach dem allerschönsten Weihnachtsbaum im Wald – und erlebt dabei so manches festliche Abenteuer.

Mit dem Bilderbuchkonzert möchten Bibliothek und Musikschule zeigen, wie sich Musik, Sprache und Bilder zu einem besonderen Gesamterlebnis verbinden lassen. Statt eines herkömmlichen Schülerkonzerts erwartet die kleinen und grossen Besucherinnen und Besucher eine fantasievolle Mischung aus Erzählung, Klaviermusik und stimmungsvollen Illustrationen.

Der Eintritt ist frei. Der Anlass dauert von 16 bis 16.45 Uhr. (mgt)