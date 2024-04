Die Rheinfelder Kunstmalerin Doris Horvath lädt am Sonntag, 28. April, in ihr Atelier am Zollrain 3 in Rheinfelden ein. «Ich habe einige neue Bilder gemalt, oft zum Thema Reduktion und Einfachheit, sei es in der Farbgebung oder in der Natürlichkeit der Farbe.

Diese ...