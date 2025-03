Doppeltes Edelmetall

Am vergangenen Wochenende fanden in St. Gallen die Schweizer Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Aktiven statt. Der LV Fricktal war mit vier Athletinnen an diesem Anlass vertreten, und dies sehr erfolgreich. Vier Medaillen gingen in den Kanton Aargau, davon holten Fabienne Hoenke und Sina Ettlin deren zwei ins Fricktal.

Fabienne Hoenke hat sich in den letzten Jahren unter den besten Sprinterinnen des Landes etabliert und wurde auf die Saison 2025 ins Nationalkader der Aktiven aufgenommen. Die junge Sprinterin aus Möhlin war Ende Januar von einem längeren Trainingsaufenthalt in Australien zurückgekehrt und startete in den beiden Sprintdistanzen 60 Meter und 200 Meter. Über die 60 Meter stiess Hoenke bis in den Halbfinal vor, wo sie eine Zeit von 7,58 Sekunden erreichte.

Am zweiten Tag der Meisterschaften standen die 200 Meter auf dem Programm, die Spezialdisziplin der jungen Fricktalerin. Hier machte sie in den Vorläufen mit der zweitschnellsten Zeit bereits klar, dass sie um eine Medaille mitreden wollte. Im Final musste sie sich dann lediglich der Favoritin und letztjährigen Olympiahalbfinalistin Leonie Pointet geschlagen geben und gewann in 23,96 Sekunden die Silbermedaille.

Fabienne war nicht die einzige Sprinterin mit Namen Hoenke, die an diesen Meisterschaften im Einsatz war. Wie ihre grosse Schwester startete Leonie Hoenke über die 60 Meter und egalisierte mit 7,92 Sekunden ihre bisherige Saisonbestleistung.

Sina Ettlin holt Bronze im Stabhochsprung

Im Stabhochsprung der Frauen traten Sina Ettlin (Gipf-Oberfrick) und Romy Burkhard (Zeiningen) an. Für beide war es der erste Formtest an nationalen Meisterschaften nach einer überstandenen Verletzung.

Überaus gut lief der Wettkampf für Sina Ettlin. Nach einer leichten Unsicherheit auf ihrer Einstiegshöhe überquerte sie die beiden folgenden Höhen jeweils im ersten Versuch und war eine von lediglich zwei Athletinnen, welche mit 4,05 Meter die Viermetermarke überquert hatten (Favoritin und Europameisterin Angelica Moser hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den Wettkampf eingegriffen). Somit hatte sie eine Medaille bereits auf sicher, ob Silber oder Bronze sollte sich auf der nächsten Höhe (4,15 Meter) entscheiden.

Auf dieser riss die Fricktalerin ihren ersten Versuch, während ihre Konkurrentin diesen erfolgreich meisterte. Ettlin rutschte damit auf den Bronzeplatz und hätte die nächste Höhe von 4,25 Meter überspringen müssen, um das Blatt wieder zu wenden. Die 4,25 Meter lagen an diesem Tag noch nicht drin, aber dass sie sich am ersten Wettkampf nach ihrer Verletzung gleich mit der Bronzemedaille zurückmelden würde, ihrer ersten Medaille bei den A ktiven überhaupt, hätte Ettlin wohl selbst kaum erwartet.

Auch Romy Burkhard konnte mit einem positiven Resultat aus St. Gallen abreisen. Sie übersprang die Höhen von 3,60 Meter und 3,75 Meter jeweils im ersten Versuch. Auf der Höhe von 3,90 Meter fehlte nicht viel, sie durfte die Erkenntnis mit nach Hause nehmen, dass sie bereits wieder in der Lage ist, härtere Stäbe im Wettkampf zu springen. Damit kann auch sie mit Zuversicht auf die Aussensaison blicken.

Nachwuchsmeisterschaften am kommenden Wochenende

Nach den Meisterschaften der A ktiven f inden am kommenden Wochenende auch die Meisterschaften der Nachwuchskategorien statt.

Hoffnung auf Medaillen darf sich dabei Lucia Acklin machen, die bei den U20 über 200 Meter und 60 Meter Hürden antritt. Ebenfalls bei den U20 wird Leonie Hoenke über die Hürden und im 60 Meter Sprint starten, sowie bei den U16 Niclas Schmid im Weitsprung. (mgt)