Doppelter Jubel zum Saisonabschluss

Am vergangenen Samstag starteten 21 Turnerinnen und Turner der Jugend Wölflinswil am nordwestschweizerischen Gerätewettkampf in Niederrohrdorf. Nach einer erfolgreichen Saison mit mehreren Podestplätzen freute man sich auf den letzten Höhepunkt. Die Kinder gingen dabei sowohl in der Kategorie Getu zu zweit wie auch im Vereinsgeräteturnen an den Start. Voller Stolz präsentierten die vier Paare dem Publikum ihre zwei eigenständig kreierten Programme. Als krönender Abschluss der gelungenen Vorführungen durften Olivia Franz und Yara Treier am Rangverlesen zuoberst aufs Podest steigen. Mit den Noten 9,70 am Schulstufenbarren sowie 9,53 am Boden erturnten sie sich den hervorragenden ersten Platz. Im Anschluss zeigte das Vereinsgeräteturnen mit ihrer Gerätekombination am Barren und Schulstufenbarren ihr Können. Die geglückte Vorführung der Jugendlichen wurde mit der guten Note 9,18 belohnt. Dies übertraf nur noch eine Gruppe, sodass bei der Siegerehrung der hervorragende zweite Platz bejubelt werden konnte. (mgt)