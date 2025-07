Doppelt hält besser

Auch der zweite Ausflug an den Schwarzsee, umgeben majestätischer Berge, war ein ...

Um allen interessierten Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, am jährlichen Tagesausflug teilzunehmen, bot der Verein «Senioren für Senioren Möhlin» zwei Termine an.

Auch der zweite Ausflug an den Schwarzsee, umgeben majestätischer Berge, war ein grossartiger. Ein köstliches Drei-Gang-Menü durfte erneut nicht fehlen. Nach einem Spaziergang am See führte die Fahrt durch die charmanten Dörfer Plaffeien, Tafers und Düdingen.

Ein letzter Blick auf den Murtensee bildete der wunderschöne Abschluss des Tages. Die Mitglieder freuen sich bereits auf den nächsten Ausflug im kommenden Jahr. (mgt)