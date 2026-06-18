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Doppelsieg für den STV Zuzgen

  18.06.2026 Zuzgen, Sport
Grandiose Leistung der Zuzger. Foto: zVg
Grandiose Leistung der Zuzger. Foto: zVg

Der STV Zuzgen durfte am vergangenen Samstag mit 18 Turnerinnen und Turnern am kurzfristig organisierten Turnfest in Brittnau starten. Da das Disziplinen-Angebot reduziert war, gab es keinen dreiteiligen Vereinswettkampf. Zuzgen startete in den beiden Fachtests Unihockey und Allround. In beiden ...

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