Doppelsieg für den STV Zuzgen

Der STV Zuzgen durfte am vergangenen Samstag mit 18 Turnerinnen und Turnern am kurzfristig organisierten Turnfest in Brittnau starten. Da das Disziplinen-Angebot reduziert war, gab es keinen dreiteiligen Vereinswettkampf. Zuzgen startete in den beiden Fachtests Unihockey und Allround. In beiden ...

Der STV Zuzgen durfte am vergangenen Samstag mit 18 Turnerinnen und Turnern am kurzfristig organisierten Turnfest in Brittnau starten. Da das Disziplinen-Angebot reduziert war, gab es keinen dreiteiligen Vereinswettkampf. Zuzgen startete in den beiden Fachtests Unihockey und Allround. In beiden Fachtests konnte der STV sein Können abrufen und sich jeweils über die Höchstnote 10 freuen. «Damit durften wir in der Kategorie Fachtest einen Doppelsieg feiern», so der STV Zuzgen. (mgt)