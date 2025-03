Donghua Li an der Turnershow

Sieben Jahre lag die Turnerbühne in Gansingen im Dornröschenschlaf. Am kommenden Wochenende wird sie unter dem Motto «Achtung fertig Pause» zum Leben erweckt. Neben den eigenen Produktionen wird die Darbietung des Pauschenpferd Olympisiegers Donghua Li ein Highlight sein. Ein privater Kontakt und der eigens gegründete «100er-Club» ermöglichen den Auftritt der Turnlegende. Nach einer gelungenen Technikprobe wurde am Samstagabend den Mitgliedern im Rahmen eines Apéros gedankt und der Austausch mit dem Altmeister genossen. Die Beteiligten rund um den Initiator Matthias Moser sind begeistert von der breiten Solidarität, welche die Gansinger Bevölkerung einmal mehr unter Beweis stellte. Wer sich die Show nicht entgehen lassen will: Tickets gibt es unter www. tsvgansingen.ch. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Donghua Li persönlich kennen zu lernen. (mgt)