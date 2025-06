Alles passte zusammen, als sich am Auffahrtstag eine stattliche Schar Oeschgerinnen und Oeschger auf den Weg machte zur Bannbereisung: angenehmes Wetter, üppig grünende Natur, eine gut gelaunte Weggemeinschaft, in der alle Generationen vertreten waren, und ein ansprechendes Programm. Um 9 Uhr begrüsste Gemeinderätin Vesna Wöhler die Wanderinnen und Wanderer bei der Kirche. Nach sportlichem Weg bergauf konnten sich alle bei der Jägerhütte Eichholz zunächst mit einem Apéro stärken und dann durch einen kleinen, aber feinen Openair-Gottesdienst mit Pfarreiseelsorgerin Christina Kessler Nahrung für die Seele erhalten. »Macht euch keine Sorgen» war das Thema, und so konnte jeder und jede zu Beginn die persönlichen Sorgen auf Zettel schreiben und im Feuer verbrennen. Passend zum Bibelwort «Seht die Vögel des Himmels» gaben dieselben ein fulminantes Frühlingskonzert, und auf dem anschliessenden Weg durch den wunderschönen Oeschger Wald konnte so mancher die beruhigende und sorgenverkleinernde Wirkung der Natur am eigenen Leib erfahren. Unterwegs gab es am Oeschger See und anderen Orten interessante Referate von Meinrad und Alex Riner und am Zielpunkt, der Oeschger Waldhütte, dank der fleissigen Scheibensprenger, feine Salate, Grilladen und Torten zum Dessert. (mgt)